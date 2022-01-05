جمال علام رئيسًا للاتحاد المصري لكرة القدم.. بعد أن حصلت قائمته على 109 أصوات

حصلت قائمة جمال علام على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت الأولى بمجموع بلغ 109 أصوات من 116 صوتًا شاركوا في العملية الانتخابية، فيما حصلت القائمة الثانية برئاسة محمد إبراهيم على 6 أصوات، بينما استُبعِد صوت واحد لبطلانه.

وبالتالي فاز جمال علام برئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في الانتخابات التي أجريت اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية.

وضمّت القائمة الفائزة: جمال علام رئيسًا، وخالد الدرندلي نائبًا للرئيس، والأعضاء: محمد حلمي مشهور، ومحمد أبو الوفا، وحازم إمام، ومحمد بركات، وإيهاب الكومي، وعامر حسين، ودينا الرفاعي.

وسبق لـ"علام" رئاسة مجلس إدارة الاتحاد المصري في الفترة بين 2014 و2018، وخلفه هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والإفريقي قبل أن يتقدم باستقالته في يونيو 2019.