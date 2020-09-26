العراق.. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 345969

تسجيل 68 حالة وفاة جديدة

سجَّل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 4270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 345969 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم السبت أنها سجلت 68 حالة وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 8935 حالة.

وأضافت بأنها سجلت 3652 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 276918 حالة.