العراق.. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 345969

تسجيل 68 حالة وفاة جديدة

سجَّل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 4270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 345969 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم السبت أنها سجلت 68 حالة وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 8935 حالة.

وأضافت بأنها سجلت 3652 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 276918 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442 08:51 PM

تسجيل 68 حالة وفاة جديدة

العراق.. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 345969

وكالة الأنباء السعودية (واس)

بغداد

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سجَّل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 4270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 345969 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم السبت أنها سجلت 68 حالة وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 8935 حالة.

وأضافت بأنها سجلت 3652 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 276918 حالة.

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فيروس كورونا الجديد

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