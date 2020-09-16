استعداداً للآسيوية.. أخضر الصالات يواصل تدريباته في معسكر الدمام

يستمر حتى 30 سبتمبر الجاري

يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم الأربعاء، تدريباته في معسكره المقام حالياً بمدينة الدمام والذي يستمر حتى 30 سبتمبر الجاري، ضمن استعداداته لكأس آسيا المقرر إقامتها بالعاصمة الكويتية خلال الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر المقبل والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في ليتوانيا 2021.

وأدى "الأخضر" تدريباته على صالة وزارة الرياضة تحت قيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا، حيث يواصل الثلاثي معاذ العسيري وسلطان الدحيم ومحمد الخماس برنامجهم التأهيلي.

من جانبه، أشاد فونسيكا بجدية وانضباط اللاعبين في المعسكر وتحقيقهم أعلى درجات الاستفادة منه، مبيناً أن حرصهم يأتي من دافع رغبتهم في تحقيق منجز جديد لرياضة الوطن.