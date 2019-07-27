وزير العمل يوافق على إنشاء جمعية لرعاية المرضى النفسيين بالمدينة

تقوم بالرعاية والإيواء والتأهيل وتوفير جميع الخدمات

وافق وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على إنشاء جمعية متخصصة لرعاية المرضى النفسيين (إيواء) بالمدينة المنورة لتقوم بخدمتهم في الرعاية والإيواء والتأهيل وتوفير ميع الخدمات لهم.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، أن اعتماد الجمعية والمرخصة بالرقم 1317؛ تعد الأولى من نوعها التي تعنى بالمرضى النفسيين بمنطقة المدينة المنورة، ولتكون هي الحاضنة لهم، مقدماً شكره لأمير منطقة المدينة المنورة على المتابعة والتوجيه، سائلاً الله أن يوفقهما لخدمة مواطني طيبة الطيبة.