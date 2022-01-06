كأس بيرين للسوبر السعودي .. الهلال يبحث عن اللقب الثالث والفيصلي عن الأول

يواجه فريق الهلال الأول لكرة القدم ( حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) شقيقه الفيصلي ( حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين ) للموسم المنصرم، في نهائي كأس بيرين للسوبر السعودي، في نسخته الثامنة، وذلك حينما يلتقي الطرفان مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض .
الهلال يسعى لتحقيق اللقب الثالث، فيما يأمل الفيصلي الحصول على اللقب الأول وتدوين اسمه في السجل الشرفي لأبطال السوبر .
السجل الذهبي لأبطال السوبر :
- الفتح
- الشباب
- الهلال
- الأهلي
- الهلال
- النصر
- النصر.
يواجه فريق الهلال الأول لكرة القدم ( حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) شقيقه الفيصلي ( حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين ) للموسم المنصرم، في نهائي كأس بيرين للسوبر السعودي، في نسخته الثامنة، وذلك حينما يلتقي الطرفان مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض .
الهلال يسعى لتحقيق اللقب الثالث، فيما يأمل الفيصلي الحصول على اللقب الأول وتدوين اسمه في السجل الشرفي لأبطال السوبر .
السجل الذهبي لأبطال السوبر :
- الفتح
- الشباب
- الهلال
- الأهلي
- الهلال
- النصر
- النصر.