البحرين.. إصابة 15 وتعافي 11 حالة إضافية من "كورونا"

وزارة الصحة: إجمالي عدد الحالات المصابة بات 285 حالة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، تعافي 11 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.

ووفق صحيفة "الوطن" المحلية، بلغ العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 399 حالة حتى الآن.

وكشفت إحصائيات وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي حول فيروس كورونا (كوفيد-19)، عن رصد 15 حالة جديدة؛ ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 285 حالة.