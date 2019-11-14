إحدى جلسات "مسك العالمي": وظائف المستقبل ستكون على أساس المهارات

المشاركون دعوا إلى ضرورة اكتساب المهارات ومواكبة التغيرات في قطاع التعليم

استعرض منتدى مسك العالمي، في يومه الثالث؛ ملف تغيير مستقبل التعليم والتعلّم، وكيفية حل مشاكل التعليم ورفع جودته، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة لصالح المجتمعات.



ودعا المتحدثون في جلسة "التعليم - تغيير الصورة التقليدية لأساليب ومناهج التعليم"، إلى اكتساب المهارات ومواكبة التغيرات في قطاع التعليم، مؤكّدين أن قيمة الشهادة التقليدية ينخفض باستمرار، ووظائف المستقبل ستكون على أساس المهارات.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة fullbridag ستيف برازيل: التغيير في عالم التعليم واستخدام الذكاء الاصطناعي؛ يحدث في العالم، لكنه ليس بنفس السرعة في جميع البلدان، ويجب أن نفهم أن كل جزء من العالم يحتاج إلى حل مختلف؛ إذ لا يوجد مقاس واحد للجميع.



وأشار إلى أن 90% من الجماعات تعد تقليدية، فيما 10% هي التي استطاعت مواكبة التغير وآمنت به.



بدورها أكّدت عضو مجلس إدارة ورئيس وحدة الإبداع والسعادة والابتكار في هيئة المعرفة والتنمية البشرية الإماراتية، هند المعلا؛ سعي دبي إلى تغيير مجموعة من القطاعات؛ منها التعليم، عبر عقد ورش عمل واستقصاء آراء القطاعات الصناعية، والمدارس والآباء.



وألمحت إلى وجود برامج تعليمية تسمح للطلاب بالدراسة من أي مكان، وليس فقط القاعة الصفية، إضافة إلى وجود مدارس اختارت أن تكون الدراسة فقط 3 أيام في الأسبوع.



وشجعت "المعلا" على عدم تقيد الأفراد بوظيفة واحدة طوال حياتهم، داعية إلى التعلم والتطوير وتجربة أكثر من عمل وتطوير المهارات.



من جهتها، أشادت المدير التنفيذي لـGAN.Global السويسرية نازرين ماني، بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة في تثقيف الشباب ورعاية مواهبهم، ضمن رؤية المملكة 2030؛ وهو ما لا يتوفر لشباب في دول كثيرة من العالم.



ودعت إلى التفكير بالمهاجرين واللاجئين، وتمكينهم في سوق العمل، وفتح الفرص أمامهم.