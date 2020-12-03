نائب أمير الرياض يهنئ الإمارات بمناسبة اليوم الوطني

نوه بعمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين

قدم الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة يومها الوطني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه مساء اليوم, بالشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير الإمارات لدى المملكة.

وأعرب سموه خلال الاتصال عن تهنئته باليوم الوطني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والشعب الإماراتي الشقيق, راجياً لهم مزيداً من التقدم والازدهار، ومنوهاً بعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن اليوم الوطني الإمارات

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03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442 11:04 PM

نوه بعمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين

نائب أمير الرياض يهنئ الإمارات بمناسبة اليوم الوطني

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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قدم الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة يومها الوطني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه مساء اليوم, بالشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير الإمارات لدى المملكة.

وأعرب سموه خلال الاتصال عن تهنئته باليوم الوطني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والشعب الإماراتي الشقيق, راجياً لهم مزيداً من التقدم والازدهار، ومنوهاً بعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

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نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن اليوم الوطني الإمارات

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