الولايات المتحدة تسجّل 92,282 إصابة جديدة و500 وفاة بكورونا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 92,282 إصابة جديدة و500 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 35,392,284 ، فيما بلغ عدد الوفيات 612,958.
أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية
إجمالي الإصابات بلغ 35,392,284 والوفيات 612,958 شخصًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 92,282 إصابة جديدة و500 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 35,392,284 ، فيما بلغ عدد الوفيات 612,958.