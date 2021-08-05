الولايات المتحدة تسجّل 92,282 إصابة جديدة و500 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 35,392,284 والوفيات 612,958 شخصًا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 92,282 إصابة ‏جديدة و500 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 35,392,284 ، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 612,958.