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لم يتم الإعلان بعدُ عن أسبابه وعدد الإصابات المحتملة

انفجارٌ وحريق ضخم في مجمع صناعي بغرب طهران

أرشيفية

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وقَع انفجار ضخم في مجمع صناعي بمحافظة قزوين غرب العاصمة الإيرانية طهران، دون معرفة أسبابه حتى الآن.

ووفق "RT"؛ فإن الانفجار الذي وقع في مجمع صناعي بمحافظة قزوين، أدى لحريق هائل تعمل قوات الدفاع المدني على إخماده.

ولم يتم الإعلان بعدُ عن أسباب الانفجار وعدد الإصابات المحتملة.