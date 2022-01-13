انفجارٌ وحريق ضخم في مجمع صناعي بغرب طهران

لم يتم الإعلان بعدُ عن أسبابه وعدد الإصابات المحتملة

وقَع انفجار ضخم في مجمع صناعي بمحافظة قزوين غرب العاصمة الإيرانية طهران، دون معرفة أسبابه حتى الآن.

ووفق "RT"؛ فإن الانفجار الذي وقع في مجمع صناعي بمحافظة قزوين، أدى لحريق هائل تعمل قوات الدفاع المدني على إخماده.

ولم يتم الإعلان بعدُ عن أسباب الانفجار وعدد الإصابات المحتملة.

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13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443 10:56 AM

لم يتم الإعلان بعدُ عن أسبابه وعدد الإصابات المحتملة

انفجارٌ وحريق ضخم في مجمع صناعي بغرب طهران

أرشيفية

أرشيفية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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وقَع انفجار ضخم في مجمع صناعي بمحافظة قزوين غرب العاصمة الإيرانية طهران، دون معرفة أسبابه حتى الآن.

ووفق "RT"؛ فإن الانفجار الذي وقع في مجمع صناعي بمحافظة قزوين، أدى لحريق هائل تعمل قوات الدفاع المدني على إخماده.

ولم يتم الإعلان بعدُ عن أسباب الانفجار وعدد الإصابات المحتملة.

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