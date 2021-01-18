مصر تُدين استهداف مليشيا الحوثي للمناطق المدنية بالسعودية

أكدت وقوفها حكومةً وشعبًا بجانب المملكة في مواجهتها للإرهاب

أعربت مصر عن بالغ إدانتها لإطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مقذوفًا عسكريًّا سقط في إحدى القرى الحدودية في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية؛ مما نتج عنه إصابة 3 مدنيين.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم، وقوفها حكومةً وشعبًا، بجانب المملكة في مواجهتها للإرهاب الغاشم وداعميه، وفيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها من مثل هذه الهجمات الجبانة الدنيئة.