العدالة يتعاقد مع الحارس التونسي "المثلوثي"

أعلن فريق العدالة تعاقده رسميًّا مع الحارس التونسي أيمن المثلوثي لمدة موسم واحد.

وسبق للمثلوثي "34 عامًا" خوضُ تجربة الاحتراف بالدوري السعودي للمحترفين رفقة نادي الباطن.

ومثَّل المثلوثي ناديَي: الإفريقي التونسي، والنجم الساحلي التونسي.

وكان العدالة تأهَّل إلى دوري المحترفين بعدما حلَّ ثالثًا في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.