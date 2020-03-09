"التعليم" تطلق 15 قناة لبث الدروس اليومية للطلاب من الثامنة صباحًا

تعويضًا عن حضورهم لمدارسهم.. وعلى الأسرة رقابة أبنائها للمتابعة

أطلقت وزارة التعليم 15 قناة للطلاب والطالبات تعويضًا عن حضورهم اليومي لمدارسهم عقب قرار التعليق؛ إذ تتم متابعة دراستهم خلال مصادر تعليمية رسمية غير متزامنة عبر قنوات "عين" على تردد عربسات 12437 عمودي v، وسوف يكون البث مباشرًا من الساعة الـ8 صباحًا إلى الساعة الـ12:30 ظهرًا.

وبهذا الإجراء أصبح دور الأسرة مهمًّا في تحفيز أبنائها، وفرض رقابة عليهم في متابعة الشرح اليومي من أجل تعويض المدرسة الواقعية، حتى يتم رفع تعليق الدراسة.

www.youtube.com/dorosien

وزارة التعليم تعليق الدراسة قنوات عين فيروس كورونا الجديد

383

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 11:37 PM

تعويضًا عن حضورهم لمدارسهم.. وعلى الأسرة رقابة أبنائها للمتابعة

"التعليم" تطلق 15 قناة لبث الدروس اليومية للطلاب من الثامنة صباحًا

عيسى الحربي

الرياض

7 45,300

أطلقت وزارة التعليم 15 قناة للطلاب والطالبات تعويضًا عن حضورهم اليومي لمدارسهم عقب قرار التعليق؛ إذ تتم متابعة دراستهم خلال مصادر تعليمية رسمية غير متزامنة عبر قنوات "عين" على تردد عربسات 12437 عمودي v، وسوف يكون البث مباشرًا من الساعة الـ8 صباحًا إلى الساعة الـ12:30 ظهرًا.

وبهذا الإجراء أصبح دور الأسرة مهمًّا في تحفيز أبنائها، وفرض رقابة عليهم في متابعة الشرح اليومي من أجل تعويض المدرسة الواقعية، حتى يتم رفع تعليق الدراسة.

www.youtube.com/dorosien

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم تعليق الدراسة قنوات عين فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020