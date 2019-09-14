وزير التعليم يوجه بسرعة افتتاح "مدينة طيبة" للتربية الخاصة بالمدينة

تقرر إسناد المشاريع المتعثرة إلى شركة "تطوير"

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بسرعة افتتاح مدينة طيبة للتربية الخاصة بالمدينة المنورة، على أن يبدأ تشغيلها في الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1441هـ، وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

كما وجّه وزير التعليم جميع الجهات المعنية في وزارة التعليم وإدارة التعليم بالمنطقة بإنهاء كل متطلبات وتجهيزات المدينة، بحيث تتولى شركة تطوير للمباني استكمال تأمين كل مستلزماتها.

واستعرض وزير التعليم المشاريع المتعثرة بمنطقة المدينة المنورة، ووجّه بإسنادها لشركة تطوير مع التوجيه العاجل بتشغيل مجمع "سالم بن معقل"، ومجمع "الإمام الترمذي"؛ ليتم افتتاحهما بأسرع وقت ممكن بحيث يتم تشغيل المبنيين هذا العام.

جاء ذلك خلال جولة وزير التعليم التفقدية التي قام بها مساء أمس الجمعة، لعددٍ من المشاريع التعليمية والبرامج التربوية بمنطقة المدينة المنورة، والتي شملت "مدينة طيبة للتربية الخاصة" الجديد بحي العزيزية، وبعض المشاريع المدرسية الأخرى.

وشكر وزير التعليم، في ختام زيارته التفقدية، أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، على ما يجده التعليم في المنطقة من رعاية ومتابعة واهتمام.