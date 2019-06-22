"كوبا أمريكا": تشيلي تتخطّى عقبة الإكوادور وتتأهّل لربع النهائي

تأهل المنتخب التشيلي لدور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا (حامل اللقب) بعد تخطّي عقبة الإكوادور 2/ 1 في اللقاء الذي جمع المنتخبين صباح اليوم السبت - المجموعة الثالثة - من مباريات الدور الأول.
أحرز هدفَي تشيلي خوسيه فونزاليدا، وأليكس سانشيز، عند الدقائق (8,51)، فيما أحرز هدف الإكوادور إينير فالنسيا من ركلة جزاء عند الدقيقة 26.
في طريقها للحفاظ على اللقب
تأهل المنتخب التشيلي لدور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا (حامل اللقب) بعد تخطّي عقبة الإكوادور 2/ 1 في اللقاء الذي جمع المنتخبين صباح اليوم السبت - المجموعة الثالثة - من مباريات الدور الأول.
أحرز هدفَي تشيلي خوسيه فونزاليدا، وأليكس سانشيز، عند الدقائق (8,51)، فيما أحرز هدف الإكوادور إينير فالنسيا من ركلة جزاء عند الدقيقة 26.