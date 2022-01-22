"غوتيريس" يستبعد أن تغزو روسيا أوكرانيا

أعرَبَ عن أمله في حل الأزمة دبلوماسيًّا

استبعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (السبت)، أن تقوم روسيا بأي تدخّل عسكري في أوكرانيا.

وقال "غوتيريس" في مؤتمر صحفي: "إنني مقتنع بأن هذا الأمر لن يحصل"؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأضاف: "أي غزو من قِبَل دولة لدولة أخرى، هو مخالف للقانون الدولي، وأنا مقتنع بأن ذلك لن يحدث، وآمل بشدة أن أكون على حق".

وأعرب عن أمله في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة القائمة حاليًا.