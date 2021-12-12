إعلان نتائج القبول النهائي بالمديرية العامة للأمن العام على رتبة "جندي"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة للأمن العام على رتبة (جندي).

ودعت الإدارة المتقدمين إلى زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف (أبشر - التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa، لمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات.