بسبب لحم الخنزير .. اكتشاف 700 دودة شريطية في دماغ مريض صيني

تسببت له بصداع وأدخلته العناية الفائقة

تعرّض رجل صيني لصداع استمر أكثر من شهر، وعندما فحصه الأطباء بأحد المستشفيات، اكتشفوا أن سبب الصداع هو انتشار مئات الديدان الشريطية في دماغه، بسبب تناوله لحم الخنزير، فقاموا بإدخاله غرفة العناية الفائقة.

ديدان في دماغ مريض

وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، نقلت مجلة " نيوزويك" الأمريكية عن وسائل إعلام صينية قولها إن الديدان ظهرت بوضوح في الصور التي تم إجراؤها عبر تقنية المسح الضوئي لدماغ مواطن صيني يدعى جو جونغ- فا، ولجأ المريض إلى إجراء تلك الصور لأن الأطباء المحليين حيث يسكن لم يتمكنوا من إدراك سبب الصداع.

وتم الإبقاء على جونغ- فا في غرفة العناية الفائقة لأيام، واكتشف الأطباء انتشار ديدان أخرى في الجزء العلوي من جسمه، مثل الرئتين والعضلات داخل القفص الصدري.

لحم الخنزير

وفي بحثهم عن السبب وراء انتشار تلك الكمية الرهيبة من الديدان في جسم المريض، تبيّن أن الأخير أكل كمية ضخمة من لحم الخنزير التي لم تكن مطبوخة بطريقة "كافية" منذ شهر تقريبًا.

وقال جونغ- فا إنه شعر بالألم بعد أكل اللحوم، حيث تعيش عادة بويضات الديدان الشريطية الميكروسكوبية، وفي حال تحولت هذه البويضات إلى ديدان في وقت لاحق، فإنها قد تنمو حتى يصل طول الدودة إلى 9 أمتار.

ومعروف أن الديدان الشريطية تتكاثر بقوة على الرغم من سهولة القضاء عليها عبر طهي اللحوم في حرارة تفوق 60 درجة مئوية أو تجميدها لمدة 24 ساعة على الأقل.

أزمة صحية في الصين

وكانت جامعة صينية قد نشرت دراسة في العام الماضي أجرتها بالتعاون مع جامعة أمريكية، تشير إلى أن الصين تعاني أزمة صحية حقيقية في هذا الصدد، وأرجعت الأسباب إلى عدم نظافة الأكل والمياه، والنظافة، بشكل عام.

وتشاركت جامعة ستانفورد وجامعة سيتشوان في إجراء تلك الدراسة التي بيّنت أن زيادة الفقر تُسهم في انتشار الديدان الشريطية، وأكّدت الدراسة أن هذه الديدان الشريطية تؤثر على قدرة الإنسان على الإدراك والمعرفة، خصوصًا في حال تعرضه لإصابة دماغية.

وفي العام 2015 خضع تلاميذ من 27 مدرسة لفحوص دم وتبيّن أن نحو 3000 منهم كانوا يعانون بسبب الديدان الشريطية. وأكدت الدراسة أن انتشار تلك الديدان يؤثر سلبًا على الجهاز العصبي للتلاميذ وقد يحد من قدراتهم المعرفية.