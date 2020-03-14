ارتفاع الأمواج بشواطئ جازان يمنع السباحة ويوقف الإبحار

حرس الحدود ينبه بضرورة الحرص واليقظة

تسببت سرعة الرياح اليوم، في ارتفاع الأمواج بشكل لافت للأنظار بشواطئ جازان، مما تسبب في منع السباحة، وكذلك توقّف عدد من المراكب عن الإبحار.

وعجَّت شواطئ وحدائق المنطقة بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد على الشواطئ، ونبّهت مديرية حرس الحدود على ضرورة الحرص واليقظة من المتنزهين عند ارتياد الشواطئ، وعدم السباحة إلا في المواقع المسموح بها، وضرورة الاتصال على هاتف عمليات حرس الحدود (994) عند حدوث أي طارئ لتقديم المساعدة اللازمة في الوقت المناسب.