أمريكا تعاقب 3 أفراد وشركة على علاقة بالأزمة الليبية

أدرجتهم على القائمة السوداء

أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن واشنطن فرضت اليوم (الخميس)، عقوبات مرتبطة بليبيا على ثلاثة أفراد وشركة يقع مقرها في مالطا.

وأدرجت الوزارة على القائمة السوداء شركة الوفاق، بالإضافة إلى ثلاثة ليبيين وسفينة تحمل اسم المرايا، وفقاً لـ"رويترز".