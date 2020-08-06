أمريكا تعاقب 3 أفراد وشركة على علاقة بالأزمة الليبية

أدرجتهم على القائمة السوداء

أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن واشنطن فرضت اليوم (الخميس)، عقوبات مرتبطة بليبيا على ثلاثة أفراد وشركة يقع مقرها في مالطا.

وأدرجت الوزارة على القائمة السوداء شركة الوفاق، بالإضافة إلى ثلاثة ليبيين وسفينة تحمل اسم المرايا، وفقاً لـ"رويترز".

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06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441 06:42 PM

أدرجتهم على القائمة السوداء

أمريكا تعاقب 3 أفراد وشركة على علاقة بالأزمة الليبية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن واشنطن فرضت اليوم (الخميس)، عقوبات مرتبطة بليبيا على ثلاثة أفراد وشركة يقع مقرها في مالطا.

وأدرجت الوزارة على القائمة السوداء شركة الوفاق، بالإضافة إلى ثلاثة ليبيين وسفينة تحمل اسم المرايا، وفقاً لـ"رويترز".

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