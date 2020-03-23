"بومبيو" يتهم "خامنئي" بالكذب في إخفاء ضحايا "كورونا"

أشار إلى أن النظام يستخدم الأموال في تمويل الإرهاب

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم (الاثنين) المرشد الإيراني علي خامنئي بالكذب بشأن وباء «كوفيد-19» بعدما رفض الأخير أي مساعدات من واشنطن لإيران، التي تعد بين أكثر الدول تضررًا بالفيروس.

ولم يتردد "بومبيو" في بيان أوردته "فرانس 24" في استخدام نبرة تصعيدية متهمًا خطوط "مهان إير"، التي وصفها بـ"أكبر طيران إرهابي إيراني"، بجلب ما أطلق عليه "فيروس ووهان" عبر رحلاتها المتواصلة إلى الصين، في إشارة إلى المدينة الصينية التي ظهر فيها وباء كورونا في ديسمبر (كانون الأول) قبل أن ينتشر في العالم.

وقال "بومبيو": "إن النظام يواصل الكذب على الشعب الإيراني والعالم بشأن عدد الإصابات والوفيات، التي هي –للأسف- أكبر بكثير مما يعترف بها النظام".

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن "خامنئي" رفض عرض المساعدات الأمريكية؛ لأنه يعمل دون كلل على اختراع نظريات مؤامرة، ويفضل الأيديولوجيا على الشعب الإيراني.

وبيَّن أن الولايات المتحدة غير متحمسة لأول طلب تقدمه إيران في تاريخها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي؛ إذ تملك واشنطن حق النقض "فيتو". متهمًا النظام الإيراني باستخدام موارده لتمويل "الإرهاب في الخارج".