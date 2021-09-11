العراق يسجل 3086 إصابة جديدة بكورونا و51 حالة وفاة

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 3086 إصابة جديدة بفيروس كورونا, فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 1947211 إصابة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 51 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 21445, فيما تم تسجيل 6685 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1815377 حالة .

