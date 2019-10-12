"الأرصاد": هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على محافظات المدينة

الحالة تستمر إلى 8 مساء.. "والمدني" يحذر من خطورة عبور الأودية

شهدت محافظة بدر التابعة لمنطقة المدينة المنورة، بعد ظهر اليوم السبت، هطول أمطار متفاوتة مصحوبة بزخات من البرد، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

وأصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد مع نشاط في الرياح السطحية وجريان للسيول وشبه انعدام في الرؤية على منطقة المدينة المنورة.

وأضافت أن الحالة تشمل "المدينة المنورة ومحافظات العلا وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع"، موضحة أنها ستستمر إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت.

من ناحيتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع ارشادات السلامة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه حتى وإن كان تدفق المياه بها محدوداً، أو كانت المركبات ذات دفع رباعي؛ نظراً لخطورة اجتراف المياه لها، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية وواجهات المباني الكلادينج.

وأوصت بمتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة، مؤكدة أنها اتخذت كل الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد.