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حملة التطعيم بدأت اليوم و500 ألف شخص سجلوا في "صحتي"

شاهد.. لحظة إعطاء أول مواطن ومقيم لقاح ⁧‫"فايزر" في جدة

دشنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، حملة التطعيم بلقاح "فايزر-بيونتيك" ضد فيروس كورونا للمواطنين والمقيمين في محافظة جدة.



وعرضت قناة "العربية" عبر حسابها في "تويتر" فيديو لحظة إعطاء أول مواطن ومقيم لقاح ⁧‫"فايزر"‬⁩ في جدة، والتي انطلقت فيها حملة التطعيم اليوم.



وكانت وزارة الصحة قد صرحت عبر حسابها في "توتير" أمس، بأن "أكثر من (500) ألف شخص سجلوا حتى الآن في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19).