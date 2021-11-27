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قَتَلَ 800 من العناصر الإرهابية وحيَّدَ 240 لغمًا أرضيًّا.. وعبارات الإشادة تتصدر

"ارجفه يا مال الغنيمة".. في أسبوع: "التحالف" يدكُّ مواقع الحوثي بـ170 عملية عسكرية

خلال الأسبوع الماضي نجح تحالف دعم الشرعية في اليمن في تنفيذ نحو 170 عملية عسكرية ضد جماعة الحوثيين الإرهابية، دمَّر خلالها نحو 98 آلية عسكرية، وقتل نحو 800 من العناصر الإرهابية، وحيَّد نحو 240 لغمًا أرضيًّا، كما جنَّب "التحالف" المملكة خلال الأسبوع نفسه الكثير من الصواريخ الباليستية التي أطلقتها جماعة الحوثيين تجاه السعودية، ووجَّه إليها ضربات قوية، استهدفت مواقع عسكرية، ومنصات إطلاق صواريخ داخل الأراضي اليمنية. وكان أبرز ما استهدفته قوات التحالف معسكرات دار الرئاسة.



ونالت النجاحات التي حققتها قوات التحالف إشادات وعبارات ثناء من مغردين في مواقع التواصل الاجتماعي، رأوا أن "التحالف" يجيد في تحركاته، وتنويع عملياته العسكرية داخل أرض الميدان؛ بهدف محاصرة الإرهابيين الحوثيين، وتوجيه ضربات استباقية، تضعف قواتهم، وتجهض عملياتهم الإرهابية الموجَّهة للسعودية وشعبها في الوقت نفسه.



يا مال الغنيمة

في عبارات الإشادة والثناء تكررت عبارة "ارجفه يا مال الغنيمة"، التي أجمع كل من ذكرها أن تحركات التحالف كانت نوعية، أفسدت مخططات الإرهابيين الحوثيين، ومن خلفهم النظام الإيراني الداعم لها.



وأشار مغردون إلى أن هذه العبارة سيخلدها التاريخ، وستُكتب بحروف من ذهب؛ لأنها تجسد المشهد والواقع في أرض المعركة.



وقال التحالف إن أهدافه التي يستهدفها من تحركاته العسكرية هي أهداف مشروعة على مدار الساعة، تضم منصات إطلاق صواريخ، ومخازن أسلحة، ومقار للإدارة العسكرية للإرهابيين، وغيرها من المواقع التي ينطلقون منها، مع الابتعاد عن مناطق سكن المدنيين والخدمات.



ضربات استباقية

وأكد التحالف أن ضرباته الاستباقية لعناصر الحوثي متواصلة ومستمرة على مدار الساعة، بهدف شل القدرات، وتدمير مراكز تجمُّع الإرهابيين في مأرب والبيضاء، فضلاً عن دعم قوات الجيش اليمني في تحركاته داخل الميدان.



ولم تقتصر جهود التحالف على ما سبق؛ وإنما شملت أيضًا تدمير طائرات مفخخة، أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية، استهدف بعضها مطار نجران، وتدمير طائرات مسيَّرة في الأجواء اليمنية في مطار صنعاء، ودعم عمليات القوات اليمنية في الساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم، وإجراء عمليات في منطقة الساحل، استهدفت آليات عسكرية، ومواقع لتخزين الصواريخ الباليستية.



مواقع الأسلحة

وفي بيان للتحالف قال إنه وجَّه ضربات جوية لمخازن الأسلحة والذخيرة، ومواقع صواريخ الحوثي في صنعاء، وأماكن تخزين الصواريخ الباليستية بحي ذهبان، كما دمَّر بعض المواقع السرية للإرهابيين، واتخذ كل الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.



ووثَّق التحالف تدميره مخازن الصواريخ الباليستية في حي ذهبان في صنعاء، وقال: "العملية في صنعاء استهدفت مواقع سرية للصواريخ الباليستية". وتم تداول صور ومقطع فيديو لانفجارات تلت ضربات التحالف لمواقع الأسلحة والذخائر وتخزين الصواريخ الباليستية الحوثية بصنعاء.



حرية الملاحة

وأحبط "التحالف" محاولة هجوم للحوثيين على الجبهة الجنوبية لمأرب، وأعلن تنفيذ 25 استهدافًا، وتدمير 12 آلية، واعتراض وتدمير طائرات مسيَّرة مفخخة معادية، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من مطار صنعاء، وأعلن سقوط صاروخَين باليستيَّين بالداخل اليمني بعد إطلاقهما، وأسهمت جهود التحالف خلال الأسبوع الماضي في حرية الملاحة والتجارة العالمية.