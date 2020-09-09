أمير تبوك يهنئ “الخميس” ببداية عملها أميناً للمنطقة وينوه بجهود الدولة في مكافحة كورونا

خلال ترؤسه الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة

ترأس أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمجلس المنطقة للعام المالي 1441/ 1442هـ، وذلك في قاعة اجتماعات المجلس بالإمارة.

وفي مستهل الجلسة هنأ الامير فهد بن سلطان الأمين العام لمجلس المنطقة الدكتورة خلود بن محمد الخميس بمناسبة بداية عملها أميناً عاماً لمجلس المنطقة كأول امرأة تشغل منصب أمين عام لمجلس المنطقة على مستوى المملكة، مؤكداً على دور ومكانة المرأة السعودية في عملية البناء والتنمية.

من جانبها أوضحت الدكتورة الخميس بأن أمير المنطقة نوه خلال الجلسة بالنجاح الكبير والتعامل المحكم الذي حققته المملكة العربية السعودية بتوجيه مباشر ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ لمواجهة جائحة كورونا، وما أسهمت به الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتخفيف من آثار وتبعات الفايروس، كما أعرب باسم أعضاء المجلس عن خالص الشكر والتقدير للجهود الجبارة والعمل باقتدار التي بذلها العاملون في القطاع الصحي وكافة القطاعات الأخرى.

بعد ذلك ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتضمن محاضر لجان المجلس، واستعرض توصيات اللجان ومنها الاطلاع على نتائج جولات اللجان الميدانية التي سبق أن شكلها من أعضائه المكلفة بمتابعة المشاريع المنفذة في تبوك والمحافظات التابعة، ومناقشة الأسباب التي أدت إلى تعثّر البعض منها، ووجّهه حيالها بمتابعة أعمالها والرفع للمجلس بالتقارير اللازمة لعرضها خلال جلساته القادمة.

كما استعرض المجلس تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة شؤون الأسرة بالمجلس، ووجّه بإنشاء لجنة إعلامية تابعة للجنة، كما وجّه بالعمل على هيكلة لجنة شؤون الأسرة ووضع أهدافها ومرئياتها وتطوير عملها.

وأكد المجلس على أهمية الحرص على المتاحف الخاصة وتقديم العون لأصحابها للحفاظ على موروث المنطقة، إلى جانب مناقشة عدد من النقاط الأخرى ووجه حيالها باللازم.