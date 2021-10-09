"مكافحة المخدرات": القبض على 4 مقيمين بحوزتهم أكثر من 4 كلجم من "الميث إمفيتامين" المخدِّر

اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأُحيلوا لفرع النيابة العامة

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن وشباب السعودية بتهريب وترويج المخدرات أسفرت عن القبض على أربعة مقيمين من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة؛ بحوزتهم أكثر من أربعة كيلوجرامات من مادة الميث إمفيتامين المخدِّر (الشبو).



وأكد الرائد النجيدي أن الجناة أُوقفوا، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وجرى إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.