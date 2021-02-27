فرص الأمطار والزخات المتوقعة.. هذه توقعات المسند لـ "أجواء السبت"

تقرير الأرصاد كشف عن سُحب رعديّة مُمطرة تُسبق برياح نشطة بمناطق عدة

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تكون أجواء اليوم مستقرة بشكل عام.

وقال عبر تويتر: قد تتشكّل السحب على أجزاءٍ من #الحدود_الشمالية #الجوف ومرتفعات السروات، وربما تهطل منها زخات مطرية، ومتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية شرقي #عسير و #مكة و #المدينة، قد تثير بعض الغبار.. هذا والله أعلم.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوُّناً لسحب رعديّة مُمطرة تُسبق برياحٍ نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف، حائل)، ورياحاً سطحية نشطة على شرق المملكة ووسطها.