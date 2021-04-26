المنتخب السعودي للكيمياء يحقق 4 جوائز عالمية في أولمبياد مندليف

8 ميداليات دولية في شهر واحد رفعت رصيد المملكة إلى 408 ميداليات

حصدت المملكة العربية السعودية، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، 4 جوائز عالمية في أولمبياد مندليف للكيمياء 2021، الذي أقيم عن بُعد بسبب جائحة كورونا خلال الفترة من 20 إلى 26 أبريل الجاري، وأعلنت نتائجه اليوم في العاصمة الروسية موسكو.



وفاز 4 من طلبة "موهبة" بميداليات برونزية، وهم: محمد سليمان الهدلق الصف الأول الثانوي بمدارس الرواد العالمية بإدارة تعليم الرياض، ومحمد راشد الحديثي الصف الثالث الثانوي بمدارس الرياض الأهلية العالمية بإدارة تعليم الرياض، وعبدالعزيز عبدالرحمن الجعيد الصف الثالث الثانوي بمدارس منارات الخبر الأهلية بإدارة تعليم الشرقية، وسعيد سلطان بغدادي الصف الثالث الثانوي بمدارس الفلاح الثانوية بإدارة تعليم مكة المكرمة.



وبهذا الإنجاز رفعت المملكة رصيدها من الجوائز في أولمبياد مندليف للكيمياء إلى 18 جائزة؛ حيث تـُعد هذه المشاركة التاسعة للمملكة في أولمبياد مندليف للكيمياء، كما وصل عدد الميداليات التي حققتها المنتخبات السعودية إلى 408 ميداليات في مجالات العلوم في مشاركاتها سنوياً في 17 أولمبياد علمياً عالمياً وإقليمياً.



مثل المملكة في النسخة الحالية من الأولمبياد فريق مكون من 6 طلاب من مختلف الإدارات التعليمية، يضم: محمد سليمان الهدلق الصف الأول الثانوي بمدارس الرواد العالمية بالرياض، ومحمد راشد الحديثي الصف الثالث الثانوي بمدارس الرياض الأهلية العالمية، والطالبة طيبة علي آل حمود الصف الثالث الثانوي بمدارس الحصان بالشرقية، وعبدالعزيز عبدالرحمن الجعيد الصف الثالث الثانوي بمدارس منارات الخبر الأهلية بالشرقية، وسعيد سلطان بغدادي الصف الثالث الثانوي بمدارس الفلاح الثانوية بمكة المكرمة، وعلى عبدالواحد آل يوسف الصف الثاني الثانوي بمدارس التهذيب الأهلية بالشرقية.



وأشارت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" إلى أن رصيد المنتخب السعودي من الجوائز في أولمبياد مندليف للكيمياء ارتفع إلى 3 ميداليات فضية، و15 ميدالية برونزية.



وقالت "موهبة" إنه تم ترشيح أعضاء المنتخب السعودي في الكيمياء بعد إخضاعها لعدد من الاختبارات والمعايير، وبعد المرور بعدد من الملتقيات التدريبية والتدريب المكثف على مدى عامين، تلقوا خلالها أكثر من 12200 ساعة تدريبية، بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست".



ويعد أولمبياد مندليف للكيمياء أكبر مسابقة علمية في الكيمياء من حيث مستوى الأسئلة وطريقة المسابقة، ولغتها الأساسية هي الروسية، حيث تتم ترجمة الأسئلة إلى الإنجليزية، وتتكون المسابقة من اختبارين؛ نظري وعملي، وتقام منذ أكثر من 53 عامًا، وتشارك فيها نحو 30 دولة من الدول المتقدمة في هذا المجال.