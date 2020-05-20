مكة.. تصدع وهبوط وتسرب للمياه بشارع العزيزية العام

الجهات ذات العلاقة تباشر ووضعت لوحات تحذيرية

تباشر هذه اللحظات الشركة الوطنية للمياه والجهات ذات الاختصاص تصدعاً وهبوطاً وتسرباً في الطريق الرئيسي بشارع العزيزية العام، بعد أن رصدت الفرق الرقابية خروج مياه، والذي قد يكون نتيجة انكسار أحد الخطوط الأرضية تحت الأسفلت.

وبدأت الفرق في إغلاق الموقع ووضع حواجز وسواتر؛ لتنبيه مرتادي الطريق فيما واصلت المياه تسربها من التصدع.

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