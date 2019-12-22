وزير الخارجية يستقبل سفيرَيْ تنزانيا وموريتانيا المعينين لدى المملكة

تسلم أوراق اعتمادهما تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، كلًّا من: سفير جمهورية تنزانيا الاتحادية المعين لدى المملكة علي جابر مواديني، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية المعين لدى المملكة سيدي عالي.



وتسلم الأمير فيصل بن فرحان خلال الاستقبالين، نسخة من أوراق اعتمادهما سفيرين معينين لبلديهما لدى المملكة؛ تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، متمنيًا لهما دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.



حضر الاستقبالين وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.