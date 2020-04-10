شاهد .. "صحة الطائف" تنفِّذ إجراءات ميدانية استباقية لمكافحة "كورونا المستجد"

فِرق ميدانية بمشاركة متطوعين تزور الأحياء للفرز البصري والتوعية

نفَّذت مديرية الشؤون الصحية بالطائف ممثلة في إدارة الشؤون الهندسية، وإدارة المشاركة المجتمعية، بمشاركة مجموعة من المتطوعين، مبادرة ميدانية، تهدف لتعزيز الإجراءات الاحترازية الاستباقية لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

المبادرة الميدانية تم تنفيذها بتوجيهات ومتابعة مدير صحة الطائف سعيد جابر القحطاني. ومن خلالها زارت فرق متخصصة الأحياء السكنية بالمحافظة، وأجرت عمليات الفرز البصري والفحص المبكر للسكان داخل الأحياء، كما نفَّذت حملات توعوية وتثقيفية، دعت فيها المواطنين والمقيمين داخل هذه الأحياء للالتزام بالإرشادات والتعليمات الوقائية التي تتضمن البقاء في المنازل أطول فترة ممكنة، وعدم الخروج إلا للضرورة، مع أهمية المداومة على غسل اليدين، والابتعاد عن التجمعات والمخالطة، والتواصل مع الصحة عبر الرقم 937 عند الشعور بأي أعراض.

المبادرة لاقت ثناء السكان الذين قدَّموا شكرهم وتقديرهم للصحة على مبادرتها واهتمامها.