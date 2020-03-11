شرطة مكة: الحالة التي باشرتها الدوريات مشاجرة وليست إصابة بـ"كورونا"

نتيجة خلاف داخل أحد المحلات بين مقيم و"صينية" نتج عنه إصابة الأول

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة، أن الحالة التي باشرتها الدوريات الأمنية كانت لبلاغ عن مشاجرة وليست اكتشاف إصابة مقيمة صينية بفيروس كورونا.

وتفصيلًا، أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أنه لا صحة لما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي حول اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا لمقيمة من الجنسية الصينية بمحافظة جدة، وأن الحالة التي باشرتها الدوريات الأمنية الليلة الماضية كانت لبلاغ عن مشاجرة بين مقيم ومقيمة من الجنسية الصينية، نتيجة خلاف داخل أحد المحلات التجارية، نتج عنه إصابة المقيم ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.. وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.