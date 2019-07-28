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في وزن 69 كيلو جراماً وبعد يوم واحد من فوز "بخاري" بالبرونزية بوزن 85

السعودي مساعد الطريف يحرز الذهب في بطولة "غراند سلام" للجوجيتسو

أحرز لاعب المنتخب السعودي مساعد الطريف؛ الميدالية الذهبية لوزن 69 في بطولة "غراند سلام"؛ المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

وكانت اللجنة الاولمبية الدولية، قد أعلنت أمس، فوز اللاعب حسام بخاري؛ بالميدالية البرونزية في وزن 85 kg ببطولة "غراند سلام" - طوكيو للجوجيتسو.