شاهد .. تدشين الملاهي العالمية "ونتروندرلاند" في موسم الرياض غدًا الثلاثاء

لأول مرة في الشرق الأوسط .. ومدينة الألعاب اللندنية تشارك بـ 42 لعبة مختلفة

نشر حساب فعاليات موسم الرياض على تويتر عدة مقاطع فيديو تظهر حجم الاستعدادات الجارية لتدشين مدينة الملاهي الشهيرة "ونتروندرلاند" غدًا الثلاثاء، وذلك لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط ضمن فعاليات موسم الرياض.

وفي التفاصيل، كتب حساب الموسم "موعدنا يوم الثلاثاء في #ونتروندرلاند ‏وفروا حماسكم وطاقتكم للعب"، فيما غرّد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه تعليقًا على مقطع فيديو بالقول:"هذا ٧٠ ٪ من الشغل، والوعد إن شاء الله يوم الثلاثاء تشرفونا".

وزار "آل الشيخ" منطقة البوليفارد أمس وكتب تغريدة : "وصلنا ٨٠ ٪ وإن شاء الله الوعد الثلاثاء".

وبحسب موقع مجلة "هي"، تشارك مدينة الألعاب اللندنية الشهيرة في موسم الرياض بمجموعة متنوعة من العروض تصل إلى 42 لعبة مختلفة وفعاليات متنوعة تناسب جميع الأعمار، كما ستُقام أكبر حلبة تزلج في الشرق الأوسط ، حيث تضم المدينة مدينة ألعاب وعروضًا مسرحية، وعالم مارفل، ومعرضًا لنادي ريال مدريد الإسباني، وألعاب خفة، وحديقة الثلج، والدولاب العملاق الذي يمكّن راكبيه الاستمتاع بمشاهدة الإطلالات الخلابة للعاصمة الرياض كالحكم والثمامة والدرعية، وتم مضاعفة حجم الألعاب المشاركة في المدينة العالمية مما جعلها أكبر مدينة ملاهٍ متنقلة في العالم، حيث تصل مساحتها إلى 200 متر مربع وتستمر فيها الفعاليات إلى 15 يناير المقبل.





وتشهد فعاليات موسم الرياض تكريم الأمير سلطان بن سلمان كأول رائد فضاء عربي مسلم في يوم افتتاح معرض استكشاف الفضاء خلال الفترة من 24 إلى 31 أكتوبر.