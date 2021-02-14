أمير الرياض يوجه بتوزيع ألف وجبة يوميًّا للمتضررين من جائحة كورونا

ضمن مبادرات "خيرات الرياض"

وجه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بتوزيع (1000) وجبة طعام يوميًّا ولمدة شهر ضمن مبادرة "خيرات الرياض" لدعم المستحقين المتضررين من جائحة كورونا، وما ترتب على إيقاف المناسبات والحفلات من عدم توافر فائض الأطعمة التي كانت تصرف للمستفيدين في جمعية خيرات لحفظ النعمة.

ويذكر أن مبادرة "خيرات الرياض" انطلقت بتوجيهات أمير منطقة الرياض بهدف دعم المبادرات الخيرية والتنموية في المنطقة، وتتضمن دعم الأسر المتضررة والمتعففة والعمالة الوافدة المقطعة للإسهام في تخفيف الأضرار الناتجة عن جائحة كورونا.

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14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442 08:27 PM

ضمن مبادرات "خيرات الرياض"

أمير الرياض يوجه بتوزيع ألف وجبة يوميًّا للمتضررين من جائحة كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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وجه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بتوزيع (1000) وجبة طعام يوميًّا ولمدة شهر ضمن مبادرة "خيرات الرياض" لدعم المستحقين المتضررين من جائحة كورونا، وما ترتب على إيقاف المناسبات والحفلات من عدم توافر فائض الأطعمة التي كانت تصرف للمستفيدين في جمعية خيرات لحفظ النعمة.

ويذكر أن مبادرة "خيرات الرياض" انطلقت بتوجيهات أمير منطقة الرياض بهدف دعم المبادرات الخيرية والتنموية في المنطقة، وتتضمن دعم الأسر المتضررة والمتعففة والعمالة الوافدة المقطعة للإسهام في تخفيف الأضرار الناتجة عن جائحة كورونا.

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