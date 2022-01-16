لليوم الثالث.. كورونا يداهم اليابان بأكثر من 20 ألف إصابة

فيما تواصل البلاد مكافحة متحور "أوميكرون" سريع الانتشار

تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا اليومية المؤكدة في اليابان، اليوم، 20 ألف حالة لليوم الثالث على التوالي، فيما تواصل البلاد مكافحة متحور "أوميكرون" سريع الانتشار.



وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الحصيلة بعد يوم من وصول الإصابات الجديدة على مستوى البلاد إلى الرقم القياسي، بلغ 25992 حالة.



وارتفعت الإصابات في اليابان إلى نحو 50 ضعفًا في الأسبوعين الماضيين، مع استمرار بعض المقاطعات في أنحاء البلاد في تسجيل أعداد قياسية من الإصابات.



وسجلت أوساكا حصيلة يومية قياسية اليوم بلغت 3760 حالة، بينما شهدت هيروشيما تحديثًا لأعلى مستوى لها على الإطلاق لليوم الرابع على التوالي بتسجيل 1280 حالة.



وأكدت طوكيو أكثر من 4 آلاف حالة جديدة لليوم الثالث على التوالي بتسجيل 4172 حالة، بينما سجلت أوكيناوا 1226 حالة.



وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في اليابان منذ بداية الوباء 1.8 مليون حالة، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس 18 ألف حالة.