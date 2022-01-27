عمل إبداعي لفتاة سعودية يجسد خريطة المملكة بحبات البن الخولاني

خلال مشاركتها في المهرجان التاسع المقام بمحافظة الداير بني مالك

استطاعت الفتاة السعودية هنادي حسن المالكي أن تعكس مهاراتها العالية وخيالها الإبداعي الواسع، في عمل فني تركيبي اتسم بالدقة والمرونة تشكل بحبات من البن الخولاني السعودي ليجسد خريطة بلادنا المملكة العربية السعودية على لوح خشبي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في مهرجان البن الخولاني السعودي التاسع في محافظة الداير بني مالك، بالتزامن مع مبادرة "عام القهوة السعودية" التي أطلقتها وزارة الثقافة.

ويحاكي هذا العمل الفني المميز الذي جمع بين عبق الماضي وأصالة الحاضر، الموروث الثقافي والزراعي الكبير للمحافظة، من خلال صنع لوحة فنية معبّرة عن ذات الفنانة وإبداعها، وإبراز أحد أهم منتجات المنطقة ممثلاً بالبن الخولاني السعودي.

وأكدت الفنانة هنادي المالكي أن هذا العمل الفني استغرق منها قرابة الشهرين من العمل المتواصل حتى يكتمل.

وقالت: "حرصت على جمع أنواع البن الخولاني السعودي في عمل واحد، حيث استخدمت حبوب البن المحمص وغير المحمص، إضافة إلى القهوة الخولانية التي تشتهر بها المنطقة، وصففتها جنباً إلى جنب لتشكيل رسمة لخريطة بلادنا الغالية، كتأكيد على حبنا واعتزازنا دوماً بهويتنا السعودية".