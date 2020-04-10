شاهد.. ضبط شاحنتين محملتين بـ51 طن بطاطس فاسدة قبل توزيعها بالدمام

ضبطتها "بلدية وسط" وأُحيل المخالفون.. و"الشمري": صحة المواطن خط أحمر

ضبطت بلدية وسط الدمام، شاحنتين مخالفتين محملتين بكميات من البطاطس الفاسدة كانت معدة للتوزيع في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، وذلك أثناء الجولات التفتيشية للمراقبين.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري، في بيان صحافي، أن المراقبين الصحيين تمكنوا أثناء الجولات التفتيشية من ضبط شاحنتين مخالفتين محملتين بـ51 طنًّا من البطاطس الفاسدة؛ بهدف توزيعها في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام؛ حيث تم رصد الشاحنتين قبل دخولها إلى السوق. وتم العمل على فحص البطاطس من قبل المراقبين المختصين، وبينت الفحوصات الأولية وجود علامات التلف عليها بسبب سوء النقل والتخزين وحفظها بطريقة غير صحية، وجعلها عرضة لأشعة الشمس لفترة طويلة أثناء نقلها.

وأشار إلى أنه تم إتلاف كامل الكمية وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية، موضحًا أن البلدية مستمرة في تكثيف جهودها الرقابية على جميع الأصعدة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن اَي ملاحظات بلدية.

وشدد "الشمري" على أن صحة المواطن خط أحمر، ولن يتم التهاون مع المخالفين، فيما سيتم تكثيف الجولات الرقابية من خلال المراقبين الصحيين الذي يعملون على مدار الساعة.