شرطة نيويورك تكشف سرّ اعتداء 20 شابًّا على فتاة بالشارع

بعد بثّ الفيديو الشائن.. وتوقيف 5 متهمين

كشفت شرطة مدينة نيويورك عن السبب وراء قيام حوالي 20 شابًّا بالاعتداء بالضرب المبرح وسرقة فتاة مراهقة، 15 عامًا، على رصيف بأحد الشوارع، وذلك عقب قيام 5 متهمين بتسليم أنفسهم للشرطة بصحبة أولياء أمورهم.

وحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: فقد استجوبت الشرطة المتهمين الخمسة، وكشفوا في إفاداتهم أن وراء الاعتداء مضاربة سابقة حدثت في المدرسة، في وقت مبكر يوم الخميس الماضي؛ حيث قامت الفتاة الضحية بضرب صديقة لهم ضربًا مبرحًا، ولهذا قرروا الانتقام منها، وعقب نهاية اليوم الدراسي قاموا بمطاردة الفتاة التي فرّت منهم، حتى لحقوا بها على رصيف بشارع يوتيكا أفينيو الرئيسي في منطقة بروكلين بنيويورك؛ حيث قاموا بضربها انتقامًا لصديقتهم.

وأضافت الصحيفة: إن الشرطة لم توجّه بعد أي اتهامات للشباب، في انتظار استكمال التحقيق مع الفتاة التي تعالج بالمستشفى.

وكانت شرطة نيويورك قد وصفت الهجوم بأنه "شائن ومثير للاشمئزاز"، وأضافت: "لقد سرقوا كل ما تملكه الفتاة، جوالها وكروت الائتمان".

وبثّت الشرطة شريط الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة في الشارع، يظهر الفتاة وقد سقطت على الأرض، وبسرعة تجمع حولها الشباب، وكان بعضهم يقفز في الهواء ويضربها في بطنها بقدميه، فيما سعى كلّ من شارك إلى ضربها.

ويظهر الفيديو أحد الشباب وهو يقوم بخلع حذاء الفتاة التي كانت فاقدة الوعي على الرصيف ويهرب بالحذاء.

وحسب الصحيفة: فقد تم نقل الفتاة إلى المستشفى مصابة بجروح وكدمات وتورم في الرأس.

وقد بثت الشرطة الفيديو وطالبت كلّ من لديه معلومات عن الاعتداء بالاتصال بها.