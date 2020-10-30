شاهد .. ضبط مقهى يقدم "الشيشة والمعسل" بالطائف مخالفًا للإجراءات الاحترازية

كان يقوم بإدخال مرتاديه بطريقة مخفية.. ورصدته لجنة "وطن بلا مخالف"

كشفت لجنة "وطن بلا مخالف" في محافظة الطائف عن مقهى، كان قد رُصدَ مخالفته بتقديم "الشيشة والمعسل" لمرتاديه، وذلك بفتحه بطريقة مخفية وإدخالهم، مخالفًا بذلك التعليمات والإجراءات حيال منع انتشار فيروس كورونا.

وتماشيًا وعملاً بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في الوقت الحالي، فقد تم ضبط المقهى بمخالفته، والتحفظ على العمالة الوافدة التي تُديره، بانتظار استكمال الإجراءات النظامية بحقه وصاحبه اتباعًا للأنظمة .

وكانت أمانة الطائف قد شاركت ضمن لجنة الضبط والتي تضم عدة جهات حكومية بإشراف من الجهات الأمنية.