بحضور ٤٤ متدربة.. "تنمية مرأة عرقة" تطلق مبادرة "البرامج الاحترافية"

استهدفت الجهات الخيرية.. وأقيمت بالتعاون مع مؤسسة الأميرة العنود

أقام مركز تنمية المرأة التابع للجنة تنمية حي عرقة، ورشة عمل لإعداد الأنشطة والبرامج الاحترافية، بحضور عدد من مُمثِلات الجهات الخيرية، وبالتعاون مع مؤسسة الأميرة العنود الخيرية.

وفي التفاصيل، اشتمل "البرنامج" الذي تم بحضور ٤٤ متدربة، على عدة محاور مختلفة، حول أهمية بناء البرامج، ومراحل بناء البرامج، ونظرية ADDlE في بناء البرنامج، كما تم إعداد عدة برامج مختلفة من متدربات الورشة.

‏وقالت مديرة مركز تنمية المرأة "لطيفة الشيباني": إن ورشة عمل إعداد الأنشطة والبرامج تهدف إلى تطوير مسؤولية البرامج في الجهات؛ لتكون ذات جودة ومُحكمة الاحتياج.

وأضافت: تأتي هذه الورشة امتداداً لورشة إعداد وتصميم البرامج الاحترافية للمرة الأولى، والتي أقيمت في المركز وتستهدف ‏مسؤولات البرامج في مدارس حي عرقة.

وتابعت: امتد عطاء المركز لتقديم مبادرة إعداد البرامج والأنشطة للجهات الأخرى في الرياض، ويُقدّم المركز برامجه لجميع الفئات العمرية بطرق مُبتكرة وبجودة احترافية.