إلى عشاق "آيفون".."أبل" تبشركم: 2020 تهديكم هاتفين متوسطي التكلفة

بشاشتين من نوع "LCD" وأحجامهما 5.5 بوصة و6.1 بوصة وثلاثية الألوان

بشرت شركة "أبل" الأمريكية، عشاق هواتف "آيفون"، أن عام 2020 الجاري سيكون عام الهواتف الاقتصادية متوسطة التكلفة.

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن "أبل" تجهز لتطرح أكثر من نسخة للجيل الثاني من هواتفها الاقتصادية "آيفون إس إي"، خلال 2020.

وأوضح التقرير أن شركة أبل ستطلق هاتفين دفعة واحدة متوسطي التكلفة في النصف الأول من عام 2020، وهما "آيفون إس إي 2" و"آيفون إس إي 2 بلس".

وستدعم "أبل" الهاتفين بشاشتي من نوع "LCD"، وستكون أحجام شاشتيهما 5.5 بوصة و6.1 بوصة.

وأشارت التقارير إلى هواتف "آيفون إس إي"، ستشبه بصورة كبيرة هواتف "آيفون 8"، وستحتوي على مستشعر بصمة أصابع.

ولكن ستزود "آبل" هاتفها بشريحة جديدة فائقة السرعة من نوع "أيه 13"، وبذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 3 غيغابايت.

ولم تشر التقارير إذا كانت "أبل" ستدعم هواتفها الجديدة بتقنية "فيس آي دي" للتعرف على الوجه أم لا، ولكن أوضحت المصادر أن هواتف "آيفون" الجديدة ستأتي بثلاثة ألوان "الفضي والرمادي والأحمر".