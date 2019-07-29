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فخورات بما يقمن به.. و"الفل": نوظف جميع الإمكانيات من أجل التطوير

بين وصول ووداع.. "دليلات المدينة" قصص عطاء في خدمة الحجاج

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عبّرت دليلات المدينة المنورة عن سعادتهن بخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج لعام 1440، وفخرهن بما يقمْنَ به من عمل جليل في إطار ما تقدمه المملكة من رعاية وعناية بحجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم وحتى عودتهم إلى أوطانهم بيسر وأمان.

وذكرت عضو مجلس المؤسسة الأهلية للأدلاء للتدريب والتطوير زينب زكي محمد الفل، أن المؤسسة تسعى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة في ضوء رؤية المملكة 2030، من خلال توظيف جميع الإمكانيات داخل منظومة المؤسسة في توافق وتكامل بما يسهم في تطوير المنظومة الإدارية والميدانية.

وقالت الدليلة ماجدة ماجد حبش، إنها تعمل في مجال خدمة ضيوف الرحمن منذ العام 1426هـ حيث كان دور الدليلة يركّز على رعاية وخدمة حجاج بيت الله، واليوم أصبحت الدليلة تقدم خِدْمات أكثر وبخطة مدروسة وواضحة، تشمل تقديم جميع الخِدْمات الاعتيادية والطبية التي تطلبها الحاجة.

وأوضحت "ماجدة" أن لكل دليلة أو موظفة دورًا في الرعاية الصحية من حيث مرافقة الحاجة عند دخولها المستشفى، ومتابعة الحالة حتى تتلقى العلاج والخروج أو التحويل لمستشفى آخر أو للتنويم ورصد جميع البيانات الخاصة بالحاجة، وتسجيلها عبر النظام الآلي، وفي حالة الوفاة يكون التواصل مع المسؤولين في مكتب الرعاية الصحية لإكمال الإجراءات اللازمة.

وأشارت إلى أنه يستخدم النظام الإلكتروني بإدخال معلومات الحجاج، واستخراج تأشيرات وبيانات الحاجة، وإدخال الحالات، وعمل إحصائيات وتقارير المنومين، وحالات الوفاة، وحالات الإسعاف، وأكدت حرص الجميع على تطوير دور الكوادر العاملات في هذا المجال، وفتح المجال للدليلات لتقديم خدماتهن للحجاج في كل مكان.

‎‫وتحدثت الدليلة نها أنور أحمد دبور، عن تجرِبتها في خدمة ضيوف الرحمن في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن المولى عز وجل منّ عليها بخدمتهم وأنه أجر وشرف عظيم، مشيرة إلى العمل اليومي المتعلق باستقبال ضيوف الرحمن، والترحيب بهم وخدمتهم ومساعدتهم في تسهيل أمورهم، وتقديم الرعاية الصحية للزائرات عند الحاجة، ذلك إضافة إلى رسم الابتسامة على وجه الحاج، ومحاولة مساعدته على إتمام حجه وعودته إلى أهله بالسلامة هو طموح كل دليلة.

وبيّنت أن مهمة الدليلة تبدأ بوصول ضيوف الرحمن إلى مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحتى توديعهم إلى مكة المكرمة، والمساعدة في تقديم الرعاية الصحية بالمستشفيات الحكومية، والقيام بمساعدتهم وخِدْماتهم بأسرع وقت ممكن، كما نوهت بالتعاون والتنسيق بين الدليلات وجميع المنسوبات في مجال خدمة الحاجات.

وتمارس الدليلة سماح عباس عبدالحفيظ عملها في هذا المجال للسنة الثالثة على التوالي في مكتب الرعاية الصحية بمستشفى الأنصار، من خلال رصد إحصائي للحجاج المرضى، وحالات المراجعين ومتابعة الحالات التي تحتاج إلى تنويم ومتابعتها حتى مرحلة التعافي والشفاء.

وذكرت "سماح" أن دور الدليلات الرئيسي وواجبهن مساعدة وخدمة الحجاج، وتقديم يد العون لهم، فهو من أعظم ما نفخر به، متمنية العمل في السنوات القادمة وخدمة الحجاج.