بالفيديو "آل الشيخ" لمراقبات مسجد نمرة: "عاملن ضيفات الرحمن بلُطف واحتسبن الأجر والثواب

خلال جولة الوزير التفقدية بالمشاعر المقدسة مشيدًا بجهودهن في خدمة الحجاج

وجّه وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ رسائل توجيهية لمنسوبات الوزارة من المراقبات في مسجد نمرة بمشعر عرفات حيث قال فيه: "عاملن ضيفات الرحمن بلطف وأنتن تقدمن خدمات جليلة وعملكن شريف في هذه الأيام المباركة وتسهمن في خدمة ضيوف الرحمن واحتسبن الأجر والثواب والله يعطيكن العافية".



جاء ذلك في مقطع فيديو خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير للمشاعر المقدسة، اليوم مطلعًا على جاهزية مسجدي نمرة والمشعر الحرام لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في حج هذا العام، في سبيل تحقيق السلامة لضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات عبر الشركات الوطنية المختصة بالتعقيم والنظافة.



وفي التفاصيل.. التقى الوزير عددًا من منسوبات الوزارة اللاتي تشاركن في خدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام حيث قال خلال لقائه بهن مشيدًا بجهودهن: "عاملن ضيوف الرحمن بلطف وأنتن تقدمن خدمات جليلة وعملكن شريف في هذه الأيام المباركة وتسهمن في خدمة ضيوف الرحمن واحتسبن الأجر والثواب والله يعطيكن العافية".



وتعد كلمات الوزير "آل الشيخ" لفتة كريمة منه تكريمًا لجهودهن وعرفانًا لما يبذله بنات الوطن في سبيل خدمة ضيفات الرحمن والمساهمة في تطبيق البروتوكولات الصحية خلال حج هذا العام.



يُشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية كلفت مجموعة من المراقبات والداعيات وحارسات الأمن للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج الحالي، في إطار حرص الوزارة على إشراك المرأة السعودية في المشاركة الفاعلة في تحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.