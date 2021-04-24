كورونا في فلسطين.. 1139 إصابات جديدة و13وفاة و1545 حالة تعافٍ

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 1139 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت 13 حالة وفاة، وتعاف 1545 حالة، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً إلى وجود 153 مصاباً بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 43 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 438 مصاباً.