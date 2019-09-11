"قوات الأفواج" تفتك بالمهرِّبين بجازان و"سناب الداخلية" يوثّق

بعد محاولة مجهولين تهريب كميات من القات أُخفيت باحترافية

وثّق سناب وزارة الداخلية، جهود رجال قوات الأفواج الأمنية، في ضبط كميات من المهرّبات والمخالفين، بمحافظات جازان الحدودية.

وعبر مقاطع فيديو مصوّرة، نشرها سناب وزارة الداخلية الرسمي، فقد تمّ ضبط عددٍ من المجهولين الأفارقة، بحوزتهم كميات من نبات القات المحذور، كما تمّ ضبط كميات أخرى من القات، تمّ إخفاؤها في مواقع سرية وباحترافية، داخل مركبات، إلا أن الحس الأمني العالي لدى رجال الأفواج، كان لتلك الحِيَل بالمرصاد، وتمّ إحباط تهريبها.

ونجحت قوات الأفواج في ضبط المتسللين والمخالفين لنظام الإقامة، بعد مباشرتها العمل في المحافظة الجبلية الحدودية، إضافة إلى نجاحها في تقليص عمليات التهريب.

يُذكر أن قوات الأفواج الأمنية، هي قطاع عسكري تابع لوزارة الداخلية، وتختص بحروب العصابات، والمناطق الجبلية والحدودية، ومن مهامها التصدّي لنشاطات تهريب المخدرات، والأسلحة، ومحاولات التسلل عبر الحدود.