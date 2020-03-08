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بعد شائعات متداولة بتسجيل عدد منها اليوم

"صحّة القريات" تنفي وجود حالات "كورونا" بالمستشفى العام

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نفى المتحدث الرسمي بصحة القريات، ما يتم تداوله اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات حول وجود حالات مصابة بمستشفى القريات العام بفيروس "كورونا الجديد"؛ منوهًا بأن ورود الحالات المشتبه بها بالمحافظة وارد جدًّا وفي أي وقت، وأنه في حال تم تأكيد أيَّة إصابة بهذا الفيروس، سيتم الإعلان عنها رسميًّا عن طريق وزارة الصحة.

وقال المتحدث الرسمي بصحة القريات "نايف الفندي" لـ"سبق": "إشارة إلى ما يتم نشره عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "الواتساب" حول تزايد الشائعات بوجود حالات مصابة بمستشفى القريات العام بفيروس "كورونا"، نؤكد عدم وجود مثل هذه الحالات، وحالات الاشتباه واردة، ويتم التعامل معها حسب المتطلبات وبالطريقة الصحيحة".

وأضاف: "وكما ذكرنا في تصريحات سابقة، نرجو عدم تناقل الشائعات المتداولة وأخذ المعلومات من مصادرها؛ كي لا يتم نشر أي معلومات مغلوطة تتسبب في بث الخوف والرعب بين المواطنين والمقيمين".