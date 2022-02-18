"روشن" تطلق أولى فعاليات يوم التأسيس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أطلقت "روشن" المطور العقاري الوطني للمجتمعات المتكاملة والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، احتفالها الأول ليوم التأسيس بعرض ما قبل مباراة الهلال والشباب حيث أقيمت المباراة على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن جولة يوم التأسيس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي تعد "روشن" الراعي الرئيسي للدوري.

واشتمل العرض لافتة عملاقة مزينة بصور لماضي المملكة وحاضرها، بالإضافة لشعار يوم التأسيس.

كما اشتمل العرض خيالة سعوديين جالوا مضمار الملعب حاملين علم المملكة في دلالة على ارتباط ثقافة المملكة وماضيها بحاضرها ومستقبل المزدهر، واختتم العرض بالسلام الملكي.

وأوضحت غادة بنت عثمان الرميان الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل في مجموعة "روشن": "نعتز بالمشاركة في أول حفل ليوم التأسيس والذي يوضح مكانة المملكة التاريخية الممتدة لثلاثة قرون، صممنا هذا الاحتفال لإبراز تاريخ وثقافة وتراث المملكة الغنية وحاضرها المشرق وهو ما يبرز رؤية روشن لتحقيق حياة مستدامة في مجتمعاتها السكنية".



ويعد العرض أول مشاركات "روشن" في يوم التأسيس، حيث تعتزم الشركة إطلاق احتفال لمنسوبيها بالتعاون مع مركز الملك عبدالله المالي في الرياض والذي سيتخلله عدد من الفقرات المتنوعة والتي تعبر من خلاله روشن ومنسوبيها عن اعتزازهم بهذه المناسبة.

واستلهمت "روشن" من كل من التقاليد والحداثة في تصميم مشروعها الأول سدرة، الواقع جنوب مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث الهندسة المعمارية للمجتمع السكني المتكامل المستمد من الطراز السلماني، والذي يتماشى مع أحدث التقنيات وبدعم من تقنيات المدن الذكية.

وتعد "روشن" أكبر ثاني شركة تطوير عقاري في العالم والأولى على مستوى المنطقة وتسعى لبناء مجتمعات سكنية على مساحة 200 مليون متر مربع في مختلف مناطق المملكة تتمشى مع التراث السعودي وتطلعات المجتمع السعودي.