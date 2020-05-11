ألمانيا: 357 إصابة و22 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في البلاد 357 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 169575 حالة.

كما ارتفع عدد حالات الوفاة 22 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 7417 حالة.